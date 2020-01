Jordan Clarkson pourtant en feu, Nikola Jokic et les Nuggets privent Rudy Gobert d’une première victoire en tant que All-Star

En tête 48-43 à la pause, le Jazz a subi un 33-22 fatal dans le 3ème quart-temps à Denver cette nuit, et s’est incliné 106-100 au terme d’un 4ème quart-temps durant lequel les deux équipes ont fait jeu égal. Nommé All-Star parmi les remplaçants quelques heures plus tôt, Rudy Gobert a terminé à 21 points à 9/10, 11 rebonds et 3 contres, mais son homologue Nikola Jokic avait sorti le grand jeu avec 28 points à 11/19, 4 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions.

Ce dernier a été accompagné par 4 autres joueurs à au moins 10 points dont Will Barton (18 points) et Torrey Craig (13 points, 11 rebonds) alors que côté Utah (17/38 à 3-points contre 9/27 mais 16 ballons perdus à 10), Jordan Clarkson a pris feu avec 37 points à 13/22 en sortie de banc ! En tête 76-70 à l’entame du dernier quart, les Nuggets ont su conserver l’avantage tout au long de la période même si les hommes de Quin Snyder sont revenus au mieux à 3 points.