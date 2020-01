De’Aaron Fox met le feu à la défense des Clippers; Paul George dans le dur pour son retour

En déplacement à Los Angeles, les Kings de De’Aaron Fox ont largement dominé les Clippers 124-103 cette nuit, avec un excellent De’Aaron Fox, auteur de 34 points à 14/24, 8 passes et 4 interceptions. La deuxième équipe de l’Ouest est tombée sans Kawhi Leonard et avec un Paul George dans le dur pour son retour : 8 points à 2/10, 4 rebonds et 4 passes en 19 minutes.

Pour Sacramento, 13ème et porté par 4 autres joueurs à au moins 10 points, c’est une 18ème victoire en saison. Côté Clippers, a paire Lou Williams – Montrezl Harrell s’est partagé le scoring avec respectivement 22 et 21 points. Dominés 33-28 dans le 1er quart-temps, les hommes de Luke Walton ont cadenassé leurs adversaires dans la période suivante avec un 36-14 qui leur a permis de rentrer au vestiaire en tête 64-47. Les Clippers (38% aux tirs contre 50%) ont grignoté quelques points dans le 3ème (24-21) avant de reprendre un coup d’accélérateur adverse dans les 12 dernières minutes (39-32).

Sacramento a marqué 28 points à 15 sur contre-attaque et a dominé le rebond 47-39, en plus d’avoir perdu 5 ballons de moins que ses adversaires.