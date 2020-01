Kyle Lowry poussé par un fan : « La prochaine fois, je ne sais pas si je pourrai me contrôler »

Dans la rencontre qui opposait les Raptors aux Cavaliers hier soir, Kyle Lowry a déclaré avoir été poussé par un fan des locaux alors qu’il avait plongé dans les tribunes après une balle perdue.

La scène se déroule à la fin du quatrième quart temps lorsque Lowry a sauvé un tir manqué par Pascal Siakam, qui allait finir hors des limites du terrain. En plongeant, le meneur atterrit sur deux fans situés au premier rang, dont l’un semble le pousser dans le dos. Une réaction qui a énervé le Raptor.

La dernière fois, le numéro 7 de Toronto avait été poussé par un actionnaire minoritaire des Warriors, durant les dernières finales NBA, sur une action similaire.

La vidéo de l’action.

Lowry gets pushed again by a fan…I get that he fell on him but bro what do you want Lowry to do. Insane how entitled fans are. pic.twitter.com/vA6Yuh3Uq5

— DailySportsDosage (@OfficalDSD) January 31, 2020