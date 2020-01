Devin Booker snobé du All Star Game NBA : « Ça paye bien, donc je suppose qu’on devrait se taire »

Maintenant que l’on connait l’ensemble des participants au All Star Game de Chicago, les réactions vont bons trains et chacun y va de son commentaire sur le choix des sélectionnés, mais aussi des oubliés. Alors que Bradley Beal a déjà affiché son mécontentement, c’est au tour du GM des Suns, James Jones, de critiquer l’absence de sa star, Devin Booker.

« J’ai joué avec et contre plusieurs All Stars dans cette ligue et Devin Booker est sans aucun doute un All Star. » James Jones

Le shooteur des Suns n’a pour l’instant reçu aucune invitation au match des étoiles depuis son arrivée dans la ligue. Cette saison il tourne pourtant à plus de 27 points par match (la 5e meilleure marque à l’Ouest) et 6.4 passes de moyenne, le tout à 51% aux tirs. Et dans l’histoire, seuls six joueurs ont compilé 27 points et 6 passes à plus de 50% : LeBron James, Michael Jordan, Larry Bird, Stephen Curry et Oscar Roberston.

« Ça prouve simplement à nouveau que la NBA est différente du sport dont je suis tombé amoureux. Quand j’étais gamin, tous les meilleurs joueurs étaient au All-Star Game. Maintenant c’est un divertissement, une ligue remplie de ‘drama’ et de politique. Mais on en fait partie maintenant. Ça paye bien, donc je suppose qu’on devrait se taire. » Devin Booker

Le seul espoir de voir Booker à Chicago en février ? Attendre la blessure de l’un des sélectionnés.

