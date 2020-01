Paul Pierce : « Avec un nouveau propriétaire aux Knicks, il y aurait une amélioration »

anLancés dans une nouvelle saison de reconstruction, les Knicks sont nuls cette année encore, et ça commence à énerver les fans, qui ont réclamé que le propriétaire James Dolan vende l’équipe lors du dernier match. Selon l’ancienne star des Celtics Paul Pierce, un changement de ce type serait effectivement très bon pour la franchise.

« J’en parle depuis cinq, dix ans. Ils ne touchent pas le fond, parce qu’ils l’ont déjà touché et ne peuvent plus creuser. Tout le monde attend que les Knicks soient forts à nouveau. Les free agents ne les choisissent pas. Ils se sont fait piquer Kevin Durant et Kyrie Irving par Brooklyn, ils n’ont pas eu Zion Williamson… Quelque chose doit changer chez les Knicks et je pense vraiment qu’avec un nouveau propriétaire, on verra une amélioration. On l’a déjà vu avec les Clippers, regardez ce qu’il s’est passé avec cette franchise. Maintenant, ils sont en playoffs tous les ans. Ils ont un meilleur propriétaire et ils luttent pour le titre. » Paul Pierce.