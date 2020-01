DeAndre Ayton veut s’adapter pour progresser : « On ne peut pas refuser un shoot ouvert »

ESPN réalise une série d’interviews intitulée « The Decline of the Big Man » en NBA, remplie d’entretiens individuels avec des grands pivots de la vieille école comme Charles Barkley, Shaquille O’Neal, Patrick Ewing et Alonzo Mourning et des bigmans actuels tels que Joel Embiid, Marc Gasol et Kevin Love. DeAndre Ayton, l’actuel pivot des Suns a réagi au programme d’ESPN en s’appuyant sur une déclaration de Marc Gasol. Ce dernier a expliqué qu’aujourd’hui, les grands devaient s’adapter ou tout simplement changer de sport.

« Ce sont les faits. » A déclaré Ayton. « Il faut s’adapter. Cette ligue s’adapte. C’est pourquoi je dois commencer à tirer à 3pts. »

Ayton a travaillé sur son tir à 3 pts tout l’été mais n’a tenté sa chance qu’à une seule reprise fois cette saison. Oui, il l’a manqué. Il en aurait probablement tenté plus, mais il a manqué 30 matchs, dont 25 à cause d’une suspension pour avoir violé la politique antidrogue de la NBA. Le jeune pivot des Suns doit encore se débloquer à longue distance, à l’image d’un Karl-Anthony Towns, qui a une moyenne de 8,2 tentatives à distance cette saison. Mais ses premières influences n’étaient pas non plus des tireurs à 3 points.

Hakeem Olajuwon, Kevin Garnett, David Robinson et O’Neal ont tiré 878 3pts sur un total de 4 894 matchs dans leur carrière en NBA, plus de 600 pour la légende des Wolves. Mais Ayton de son côté espère pouvoir ajouter le tir à 3pts très bientôt dans son arsenal offensif. Un concept qui ne plaît pas à tout le monde lorsqu’on écoute certaines anciennes légendes de la ligue. Charles Barkley et Pat Ewing ont critiqué les pivots d’aujourd’hui, Towns et Embiid en particulier, pour avoir beaucoup trop compté sur le tir à 3pts sans réellement dominer dans la raquette.

Pour le bigman des Suns, la réaction des deux Hall Of Famers est un peu curieuse, surtout quand on sait que le jeu en général est en transition, notamment depuis l’intronisation du tir à 3pts comme une arme à part entière utilisée par les joueurs.