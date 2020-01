Stephen Curry : « Quand je suis arrivé en NBA, Kobe Bryant c’était le gars dont on imitait les moves »

Presque une semaine arpès la mort de Kobe Bryant, le monde du basket continue de lui rendre hommage. Cette nuit, c’est Stephen Curry, présent lors de la défaite des siens face aux Celtics hier qui a pris la parole pour la première fois à la télé.

« On pourrait dire plein de choses sur ce que Kobe représentait dans le basket, sur et en dehors des terrains. Et aussi vous voyez les vidéos, la manière dont il embrasse et fait des calins à ses enfants dès qu’il le pouvait, comment il partageait sa carrière avec eux, comment il les aimait… Toute cette situation est nulle et on pense très fort à sa famille qui doit supporter tout ça. On essaie de leur apporter du soutien, le plus que l’on peut. Mais ça fait mal en tant que père de savoir qu’il laisse un trou derrière lui. Ca fait mal pour Gianna également. La famille NBA mais aussi le monde en général a mal. Le plus dur avec cette semaine, c’est qu’on ne sait pas vraiment quoi se rappeler. Quand je suis arrivé en NBA, c’était le gars qu’on analysait, dont on imitait les moves sur le terrain. Quand il était à la télé, on voulait regarder et se concentrer sur ce qu’il faisait. Il faisait tout pour être parmi les plus grands et c’était impressionnant. Je me rappelle le premier match contre lui pendant la pré-saison de mon année rookie. C’était un moment incroyable. On est en train de se demander pourquoi il représentait autant pour nous. Il avait une présence qui nous faisait comprendre à quel point le basket était important pour nous et il a amené le basket vers de nouveaux horizons, on va tous s’en rappeler. » Stephen Curry.