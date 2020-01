Paul George réfléchit à prendre le numéro 24 : « Je veux me rappeler pourquoi j’ai commencé le basket »

Les hommages des joueurs pour Kobe Bryant prennent beaucoup de place en ce moment dans le paysage de la NBA. Un sujet qui revient régulièrement concerne le changement des numéros de maillot. Alors que certains décident de changer leur numéro 8 ou 24, que d’autres décident de l’honorer en garder les leurs, Paul George a décidé d’innover. En effet, l’ailier des Clippers songerait à changer son numéro 13 pour reprendre le numéro 24 qu’il avait à Indiana lors de ses quatre premières saisons.

« J'ai pensé que c'était génial. J'ai vu des gars le faire au sein de la ligue. J'ai voulu voir si c'était possible de le faire parce que je veux toujours me rappeler pourquoi j'ai commencé à jouer au basket. Ça signifie beaucoup pour moi. Je m'assois et je revois ces images. Je pense qu'il faut trouver un moyen de l'honorer. Peut-être qu'on pourra faire en sorte que ce numéro ne puisse plus être porté à nouveau. On verra. » Paul George.