Une 1ère en 10 ans pour le All-Star Game ! Jayson Tatum : « J’avais envie de pleurer »

Pour la première fois depuis 10 ans, il y aura 9 nouveaux joueurs au All-Star Game cette année ! En effet, en plus des trois titulaires annoncés la semaine dernière (Luka Doncic, Trae Young et Pascal Siakam), six autres ont été nommés All-Stars parmi les remplaçants cette nuit : Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Brandon Ingram, Bam Adebayo, Domantas Sabonis et Jayson Tatum.

« Je regarde le All-Star Game depuis que j’ai commencé à regarder du basket. J’avais toujours le maillot All-Star de Kobe et j’ai toujours voulu un jour être au All-Star Game. En faire une réalité à 21 ans ? C’est difficile d’exprime cela avec des mots. C’est vraiment spécial comme sentiment. J’avais envie de pleurer. Je n’ai pas pleuré, mais il se pourrait que je pleure plus tard (rire). Je suis tellement reconnaissant. Ce n’est pas quelque chose que je prends pour acquis. Seuls 24 gars sont sélectionnés, donc je suis extrêmement reconnaissant et je vais apprécier cette opportunité. » Jayson Tatum

La dernière fois que 9 joueurs avaient fait leurs débuts de All-Star en NBA remonte à 2010. Ce sera en outre la première fois depuis 1998 qu’au moins trois joueurs de 21 ans ou moins participeront au All-Star Game. Cette année-là, ces joueurs étaient Antoine Walker, Kevin Garnett, Tim Duncan et Kobe Bryant.

via ESPN