Au complet et avec un bon duo Kawhi Leonard – Paul George, les Clippers rebondissent

34ème victoire de la saison pour les Clippers, qui réagissent bien après leur lourde défaite face aux Kings. Au complet, ils dominent les Wolves sans trop forcer sur le score de 118-106 dans un match qu’ils ont dominé quasiment de bout en bout.

Kawhi Leonard compile 31 points à 9/21 dont 4/9 à 3-pts, 6 rebonds et 4 passes tandis que Paul George signe 21 points à 9/18 dont 3/6 de loin et 7 rebonds. Comme toujours Lou Williams (16 points à 7/19 et 6 passes) et Montrezl Harrell (17 points à 8/13 ) ont été précieux en sortie de banc. En face Karl-Anthony Towns a été un peu seul avec 32 points à 11/22 dont 2/9 à 3-pts et 12 rebonds. Les Wolves shootent à seulement 41% dont un horrible 7/38 à 3-pts

Dans le sillage de Leonard et George, les Clippers ont pris les commandes après quelques minutes (16-10 puis 20-13) alors que KAT se démenait pour limiter la casse. Il y est plutôt bien parvenu puisqu’avec l’aide de Covington, Napier et Okogie, Minnesota est revenu à 3 points, 33-30. Mais Montrezl Harrell et surtout Lou Williams et Landry Shamet, qui ont obtenu des lancers sur fautes à 3-pts ont permis aux locaux de virer en tête 40-32 face à des Wolves maladroits, avec un vilain 1/11 à 3-pts alors que les Clippers shootaient à 55%.

La second unit des Wolves a tenté de s’accrocher, mais trop maladroits, ils ont vu les Clippers faire le premier break dans le sillage de PG13, Lou Will et Harrell, 50-38. A peine de retour en jeu, KAT a planté points de suite d’un 10-0 initié par un 3-pts de Gorgui Dieng et conclu par un layup de Covington, 50-38. Sur deux lancers Towns a même mis les siens à une unité. Kawhi Leonard a alors planté 6 points de suite et avec un dernier panier de Lou Will les hommes de Doc Rivers sont rentrés au vestiaire devant 62-55.

George et Kawhi ont remis un coup d’accélérateur avec des tirs à 3-pts, mais KAT a continué de porter les Wolves pour maintenir un petit espoir et même mieux que ça puisque les joueurs de Ryan Saunders ont réduit l’écart à 4 unités. Mais encore une fois les Clippers ont repris le large et cette fois définitivement. Lou Williams et PAt Beverley ont fait passer l’avance des leurs à 13 unités peu avant la fin du 3ème acte et PG13 a réussi un gros passage à cheval sur les deux quarts pour porter le score à 105-86, affaire pliée malgré une dizaine de minutes à jouer.