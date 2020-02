Stephen Curry out au moins un mois de plus

Comme prévu après sa fracture à la main droite datant du 30 octobre, Stephen Curry a été réévalué aujourd’hui par les Warriors. Sans surprise il va falloir patienter un peu pour le voir de retour sur les parquets. En effet, il sera out au moins un mois de plus, et sera réévalué au terme de ces 4 semaines.

Il continue de bien progresser et l’équipe espère un retour début mars. Il a commencé à augmenter l’intensité de ses routines ces derniers temps et si tout va bien, début mars marquera son retour. Récemment on parlait du 1er mars comme date visée par le double MVP.

Stephen Curry, who fractured his left hand on Oct. 30, has made good progress during his rehabilitation and is expanding his on-court work.

He will be re-evaluated in 4 weeks and we are hopeful, based on continued progress, that he will return to action at some point in March. pic.twitter.com/OVlCvpaFgX

