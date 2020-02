Inarrêtable, Kyrie Irving martyrise les Bulls et signe l’un de ses plus gros matchs en carrière ! 2 de suite pour Brooklyn

Performance folle de Kyrie Irving cette nuit, auteur de 54 points (son record en carrière est de 57 points) à 19/23 (dont 10/10 en 1ère mi-temps), 5 rebonds et 5 passes en même pas 32 minutes dans la victoire 133-118 des Nets sur Chicago !

Son précédent record en saison était de 50, établi contre les Timberwolves le 23 octobre. Irving devient le premier Net à marquer au moins 45 points à trois occasions différentes durant la même saison. Autour de lui, Spencer Dinwiddie a signé 20 points, Taurean Prince 16 points, Jarrett Allen et Garrett Temple 12 et 11 points. Les Nets n’ont pas été menés une seule fois dans cette 2ème victoire d’affilée pour eux (et 3ème en 4 matchs). Irving a scoré 16 points à 6/6 dans le 1er quart, et était à 27 points à la pause, avec 5 points dans les dernières 4.9 secondes du 2ème quart, dont un buzzer à 3-points (73-57).

Pour Chicago, désormais à 19-32 et qui a compté jusqu’à 21 points de retard, Zach LaVine a signé 22 points, Luke Kornet 19, Tomas Satoransky 15 et Thaddeus Young 14. Kris Dunn s’est blessé au genou sur la première possession. L’équipe est au mieux revenue à 105-99 sur un 3-points de Coby White après 1’17 de jeu dans le 4ème, avant d’encaisser un 28-19.