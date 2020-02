Après Utah, Denver stoppe Milwaukee et devient la 3ème équipe à s’imposer au Fiserv Forum cette saison !

Première défaite en 10 matchs pour les Bucks, battus 127-115 chez eux par Denver cette nuit. Will Barton a mené ses troupes avec 24 points à 9/16, 7 rebonds et 8 passes, suivi de Malik Beasley (16 points à 5/12), Nikola Jokic (15 points à 7/17, 10 rebonds, 9 passes) ou encore Michael Porter Jr. (15 points à 5/11, 11 rebonds). C’est la 3ème fois seulement qu’une équipe gagne à Milwaukee cette saison. Chacun des joueurs entrés en jeu pour Denver a marqué au moins 10 points.

Le tout sans Millsap et Murray. Côté Bucks Giannis Antetokounmpo (titulaire en compagne de son frère Thanasis pour la 1ère fois) a terminé à 31 points à 11/27, 16 rebonds et 9 passes, Khris Middleton 24 points à 7/11 et 9 passes. Milwaukee en tête 67-60 à la pause, Denver a shooté à 7/13 à 3-points dans le 3ème quart et est passé devant pour la première fois du match 78-77 en fin de période sur un tir primé signé Beasley, sans plus jamais concéder l’avantage (40-24 dans le 3ème, 27-24 dans le 4ème).