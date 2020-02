Ja Morant sur ses retrouvailles avec son ami Zion Williamson : « Les médias ont essayé de créer Moi contre Zion »

Pour la première fois de la saison, nous assistions au duel entre le n°1 et le n°2 de la dernière draft puisque les Pelicans de Zion Williamson recevaient les Grizzlies de Ja Morant. L’affrontement a tourné à l’avantage du premier cité, auteur de 24 points et 6 rebonds en 28 minutes, pour une victoire sans appel de La Nouvelle-Orléans, 139-111.

Mais c’était surtout l’occasion pour les deux amis de se retrouver pour la première fois sur un parquet NBA, puisque Zion était absent pour leur première rencontre lors du MLK day. L’ailier fort des Pelicans se remémore leur rencontre dans un tournoi AAU.

« Nous étions deux role players, lui et moi avons marqué 30 points chacun quand notre joueur majeur n’était pas là. Mais on ne se serait jamais vu n°1 et n°2 de draft, jouer l’un contre l’autre et échanger nos maillots. Vous ne pouvez pas imaginer des trucs comme ça, donc c’était un grand moment. Je suis vraiment proche de lui. » Zion Williamson