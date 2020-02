John Beilein n’en veut pas à Kevin Porter Jr pour ses erreurs : « Ce qu’on fait ici, c’est pour le futur »

Choisi en 30e position lors de la dernière draft, Kevin Porter Jr réussit pour le moment une belle saison rookie, avec des moyennes de 9 points et 3,2 rebonds et 22 minutes de jeu. En plus, le jeune joueur est toujours positif et souriant, et ça fait du bien dans le vestiaire des Cavs. Sauf que ce n’était pas le cas cette nuit, après le match contre les Raptors. Le jeune ailier s’est rendu coupable d’erreurs qui ont tué toutes les chances des Cavaliers de remporter le match (défaite 115 à 109). Après la rencontre, son coach John Beilein est allé le réconforter.

« Je lui ai dit qu’on n’aurait pas été en situation de remporter le match s’il n’avait pas été là avant, que je savais qu’il allait apprendre de ses erreurs et que ce n’était pas de sa faute en particulier, qu’on a eu ce problème toute l’année. Il m’a dit qu’il allait bien, qu’il savait exactement de quoi je parlais. » John Beilein.

L’ailier de 19 ans a en effet été très bon durant toute la rencontre, avec 8 de ses 13 points en seconde mi-temps pour faire revenir les Cavaliers. Sauf que le rookie s’est également rendu coupable de sept pertes de balle, dont deux dans les dernières 40 secondes, qui ont empêché Cleveland de pouvoir espérer remporter la rencontre.

« D’habitude, je fais plus attention à la balle. Je ne me rappelle pas avoir autant perdu le ballon lors d’un seul match par le passé. C’était différent pour moi, mais ça va me permettre d’apprendre. Je vais en parler avec les gars de mon équipe et on passera à la prochaine rencontre. Et je vous assure que je ne vais pas en perdre sept à nouveau. C’est une manière d’apprendre. Je suis jeune, c’est la première ou deuxième fois que je suis sur le terrain lors d’une fin de match serrée pour faciliter le jeu et faire de belles actions. Ça va me permettre d’apprendre, je suis rookie et je vais connaître d’autres moments comme ça. » Kevin Porter Jr.

Mais son coach ne lui en veut pas, et prévoit de le remettre dans ce genre de situation à l’avenir.

« Une des missions pour lui cette année est d’apprendre à jouer dans ce genre de situations. Je ne sais pas s’il jouait beaucoup en NCAA, dans le money time notamment, mais je pense que si, même si ce n’est peut-être pas le cas. C’est toujours bien d’apprendre, il le fait sur le tas. Il doit être capable de continuer à apprendre malgré tout ça et d’oublier ses erreurs. Je pense que gérer l’adversité est la première étape pour être un champion. Des gars vont passer trop de temps sur une erreur sans avancer. Quand vous vous inquiétez de ça, vous portez un fardeau qui vous ralentit. Il m’a dit qu’il allait bien, qu’il savait de quoi je parlais. C’est toujours bien et ça dépend de comment on approche les choses. Mais personnellement je n’ai jamais considéré qu’un turnover nous faisait perdre un match. L’histoire nous apprend plein de choses. S’il apprend de ce match, ça va l’aider dans le futur. Ce qu’on fait ici, c’est pour le futur. » John Beilein.

Et ses coéquipiers non plus d’ailleurs.

« C’est un joueur qui veut progresser, donc on sait qu’il va apprendre de ça. Mais c’est juste une action, à la fin d’un match. On doit progresser au niveau de notre exécution, donc le problème n’était pas juste cette action. Ce n’est pas ce qui nous a coûté le match, mais cette expérience va nous permettre de grandir et on adore la manière dont il joue. Il a un talent incroyable pour son âge et il va encore progresser à vitesse grand V. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont frustrés et j’aime ça, parce qu’ils veulent briller, faire de grandes actions à la fin des rencontres. Mais parfois, ça se passe comme ça. C’est l’occasion pour ceux qui sont impliqués de progresser. » Kevin Love.

