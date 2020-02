Kemba Walker out au moins deux rencontres

Kemba Walker ne sera pas là ce soir pour le choc entre les Celtics et les Sixers. Le meneur de jeu All-Star souffre du genou et ratera donc son 6ème match de la saison, le second en raison de ce genou. Il devrait manquer plusieurs matchs selon Brad Stevens.

« Kemba est out ce soir. Il est très probable qu’il rate au minimum les deux prochains matchs et ensuite nous le réévaluerons. Son genou a enflé jeudi soir, le même genou qui lui cause quelques soucis. Il avait vraiment mal hier. Il a essayé de jouer aujourd’hui mais ce ne sera pas le cas. » Brad Stevens

Il devrait donc aussi rater la rencontre à Atlanta et il pourrait faire son retour mercredi pour la réception d’Orlando.

Via Mass Live