Khris Middleton : « Cela montre que la première fois ce n’était pas vraiment un hasard »

Interviewé par ESPN après l’annonce de sa deuxième sélection consécutive au All-Star Game, Khris Middleton s’est dit fier d’être encore une fois au match du dimanche soir

Il explique d’ailleurs que chaque joueur est important à son rôle et que c’est spécifiquement pour cela que la machine Bucks tourne si bien.

« Ici ce n’est pas un gros marché, mais il n’y a que des férus de Basketball. » A déclaré Middleton. « On vit littéralement au gymnase, on vient chaque matin dans le but de s’entraîner et d’être meilleurs individuellement et collectivement. On trouve le moyen de prendre soin de nos corps tout en étant performants. »