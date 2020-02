A Week in College Basketball : un samedi soir chaotique dans la Big East, Michigan se reprend, Gonzaga pas loin de la correctionnelle

Comme chaque dimanche, en partenariat avec la référence française sur le College Basketball, le site Midnight on Campus, retour sur l’actualité de la semaine en NCAA.

Retour sur les faits marquants de la semaine

Difficile semaine pour chaque fan de Basketball. La perte d’une telle légende, aussi jeune, est toujours quelque chose de difficile à digérer… Kobe, forever.

C’est dans ce contexte assez difficile que le championnat universitaire continuait sa route. Voici le résumé des matchs de la semaine pour les membres du top 25.

Lundi, match piège par excellence pour #18 Iowa, sur son parquet, contre Wisconsin, qui est le chasseur de grosse tête de la Big Ten. Comme prévu, le match a été rude physiquement, avec une ambiance bien chaude et un scénario haletant tout au long de la rencontre. Mais voilà, Iowa possède dans ses rangs Luka Garza, qui affiche un nouveau double-double de mammouth (21 points, 18 rebonds, 3 contres), s’amusant secteur intérieur adverse, pour permettre à son équipe d’éviter l’upset (68-62). Dans l’autre match de la soirée, #3 Kansas a remporté sa rencontre chez le cancre de la Big 12, Oklahoma State (65-50), sans trop forcer (avec une copie offensive bien pauvre).

Passons à la soirée de mardi, avec notamment un choc dans l’ACC, entre #5 Florida State et un ancien pensionnaire du top 25, Virginia. Pour une fois, et un peu à la surprise générale quand on voit les prestations de ces deux programmes cette saison, le match a été… Passionnant à suivre ! De plus, nous avons eu un upset, avec les Cavaliers qui s’imposent sur leur parquet, 61 à 56.Une bonne petite piqûre de rappel, oui, Virginia reste un favori dans la conférence.

En parlant de l’ACC, #9 Duke s’est défait de Pittsburgh (79-67) avec un Vernon Carey Jr solide, qui termine avec 26 points, 13 rebonds et 4 passes.

La rencontre a été marquée par la gueulante poussée par coach K envers son propre public, les Cameron Crazies. Du jamais vu 😳pic.twitter.com/HMujOAbLx0 — French Blue Devils (@DukeMBBFr) January 29, 2020

Autre double-header de folie dans l’une des conférences les plus indécises des Power Six, el famoso Big East. Tout d’abord, #8 Villanova se déplaçait chez Chris Mullin et Saint John’s. Mais voilà, Nova comptait 13 points d’avance à la pause, et ensuite a géré parfaitement le second acte, pour s’imposer de 20 points (79-59). Puis, Georgetown et son équipe si attractive sur le papier, recevait #16 Butler, qui devait relancer la machine au plus vite. C’est chose faite, loin sans mal, avec une victoire des Bulldogs sur le score de 69 à 64. 25 points et 8 rebonds pour Sean McDermott.

Énorme comeback pour #17 Auburn sur le parquet d’Ole Miss. -17 à la pause, le programme grappille petit à petit son retard et pousse les Rebels en double prolongation. Un scénario fou, qui mérite son highlight, et une victoire finale d’un petit point d’Auburn (83-82). Encore des signes inquiétants pour cette équipe…

Mercredi, #1 Baylor continue son parcours sans faute dans la Big 12, avec un septième succès en autant de matchs, cette fois-ci contre Iowa State (67-53). Autre équipe qui n’a toujours pas connu la défaite, bon sur le plan général là, avec #4 San Diego State State qui s’impose sans trembler contre New Mexico (85-57). 22 victoires pour aucune défaite cette saison, en plus de frôler le top 3 national, SDSU est HYPE !

Je crois que nous sommes lu du côté de #6 Louisville. En effet, à force de critiquer le niveau de jeu proposé, il fallait bien que le programme réponde. Jordan Nwora plante 37 points (et prend 9 rebonds) dans la victoire de son équipe contre Boston College (86-69).

Match au sommet pour #13 Dayton, contre Duquesne, une équipe terriblement accrocheuse. Cette fois-ci, Obi Toppin a pris ses responsabilités, en terminant avec un double-double (22 points, 10 rebonds) et une victoire sur le score de 73 à 69. Attention toutefois à cette équipe de Duquesne dans les prochaines semaines…

Autre équipe hype en début de saison, DePaul, qui n’a gagné qu’un seul match dans la Big East à ce stade de la saison… Et une 7ème défaite en ce mercredi, contre #10 Seton Hall (64-57). #13 Kentucky s’est fait peur, très peur même (-7 à la pause, et ce n’est pas cher payer…), mais avec un second acte plus solide, s’impose contre Vanderbilt (71-62). Double-double pour Nick Richards (15 points, 11 rebonds). Aucun souci par contre pour #14 Michigan State contre Northwestern (79-50), tout commun nouvel entrant dans ce top 25, #22 LSU, contre Alabama (90-76).

#21 Houston a résisté a un Jayden Gardner on fire (29 points, 19 rebonds), mais que ce fut dur. Houston bat East Carolina sur le score de 69 à 59. Enfin, #24 Penn State repasse dans le positif en conférence avec un succès contre Indiana (64-49).

Ah oui, évidemment il y a eu un upset. Nous sommes en College Basketball quand même. Texas Tech, ancien membre du top 25, s’impose contre #12 West Virginia (89-81) dans un match extrêmement agréable à suivre.

Jeudi, autre test pour #2 Gonzaga dans la West Coast Conference, avec le déplacement à Santa Clara. Killian Tillie s’est blessé dans ce match, mais Filip Petrusev a pris le relais (31 points 9 rebonds) et les Zags remportent ce duel au sommet, sur le score de 87 à 72. 7 points, 8 rebonds et 5 passes pour Joel Ayayi.

Un seul bémol… et il est important. 🇫🇷 Killian Tillie s’est blessé à la cheville en début de match et il n’est pas revenu sur le parquet. La poisse ne veut vraiment pas le laisser tranquille. 😭 pic.twitter.com/HT9CxR40yT — #MidMajors (@MidnightCampus) January 31, 2020

#11 Oregon n’était pas loin de nous faire peur à California. Fort heureusement, Payton Pritchard a sorti le costume de superhéros (21 points, 8 passes et 4 rebonds) et les Ducks s’en sortent, loin sans mal, sur le score de 77 à 72. Restons dans la Pac-12 avec une sensation, UCLA, pathétique cette saison, qui bat #20 Colorado (72-68)., avec 30 points et 9 rebonds de Chris Smith. Oui, la Pac-12 est risible cette saison, c’est incroyable de non-sens…

Direction la Big Ten, avec #19 Illinois qui s’impose à domicile contre Minnesota (59-51), mais l’attraction de cette soirée, c’était le duel entre #15 Maryland et #18 Iowa. Comme par magie, Maryland nous sort une prestation XXL, à l’image de son leader Anthony Cowan Jr (31 points, 6 rebonds, 6 passes) et la victoire au bout (82-72). Ah, Maryland à domicile, cette forteresse imprenable (c’est autre chose qu’à l’extérieur…).

Pas d’affiche avec des membres du top 25 vendredis, mais quelques chocs chez nos Mid-Majors. On pense notamment au choc dans l’Atlantic-10 opposant VCU et Rhode Island, avec une victoire de ces derniers (87-75) avec 30 points, 5 passes et 4 rebonds de sa pile électrique Fatts Russell. Oui, URI sera à la March Madness si tout va bien, et attention, les cadors, cette équipe est incroyable !

Place à la soirée de samedi. Tout d’abord, petit mot, car le match était de bonne heure (22h) et c’est assez rare, entre San Francisco et #2 Gonzaga. Que ce fut dur pour les Zags à l’extérieur, étant derrière au tableau d’affichage pendant une grande partie de la rencontre. Mais voilà, Corey Kispert (11 points) a inscrit un panier si clutch à l’amorce du money time, et sécurise loin sans malta victoire (83-79). En l’absence de Killian Tillie, Filip Petrusev a de nouveau pris ses responsabilités, en terminant avec 23 points et 11 rebonds, formant un duo avec le freshman Drew Timme (19 points, 4 rebonds) redoutable pour les saisons prochaines. 12 points et 9 rebonds pour Joel Ayayi.

Pas de soucis par contre pour #1 Baylor de retour à domicile, avec un succès propre et sans bavure contre TCU (68-52), avec un Freddie Gillespie qui noircit la feuille de match (12 points, 11 rebonds et 6 contres). #6 Louisville continue salissions reconquête des fans en déroulant contre NC State (77-57). #20 Colorado se reprend bien en infligeant une défaite à un concurrent direct, USC, sur le score de 78 à 57. Il a fallu un grand Devin Vassell (27 points) pour que #5 Florida State se sorte du piège Virginia Tech (74-63).

Comme prévu, aucune difficulté pour #7 Dayton hier soir contre l’un des cancres de l’A-10, Fordham (70-56), le match étant plié à la pause, avec le banc qui termine le travail lors du second acte. #12 West Virginia peut dire merci à Derek Culver (19 points, 14 rebonds) contre Kansas State… Victoire à l’arrachée pour WVU (66-57), mais l’essentiel est assuré dira-t-on. En parlant de victoire importante sans trop briller, #22 LSU s’est démené pour battre Ole Miss (73-63), qui n’a connu qu’une seule victoire dans la SEC…

Gros test pour #4 San Diego State contre l’un de ses rivaux historiques dans la Mountain West, Utah State. On promettait un match dantesque et ce fut le cas, mais la logique a été respectée avec une 23ème victoire cette saison pour SDSU (80-68). D’ailleurs, soirée un peu spéciale avec le maillot retiré d’une légende du programme, Kawhi Leonard. Un bien beau samedi pour les fans des Aztecs.

Ah Syracuse… Toujours dans les mauvais coups lors des matchs de l’ACC. Après Virginia, le programme voulait le scalp du soi-disant patron de la conférence, #9 Duke. Étrangement, ce fut un match offensif, qui se solde par une victoire des Blue Devils (97-88), avec un double-double monstrueux (et le mot est faible) de Vernon Carey Jr (26 points, 17 rebonds).

Toujours difficile de jouer à Nebraska, avec une fanbase toujours très chaude. #24 Penn State n’était pas loin d’en faire les frais, mais logiquement, le programme s’impose (76-64) avec 11 points et 17 rebonds de Mike Watkins. #3 Kansas rencontrait Texas Tech, qui va mieux en ce moment, et qui n’était pas loin de sortir l’upset. Mais les Jayhawks s’imposent finalement de trois petits points, 78 à 75, avec 21 points et 6 rebonds de Devon Dotson.

On passe au gros choc dans la SEC, avec une affiche de premier choix, entre #13 Kentucky et #17 Auburn. Souvent décrié, Auburn vient de remettre les points sur les i avec une belle victoire sur le score de 75 à 66. Un match digne d’un mois de mars, un match de la muerte comme on aime, comme la SEC nous en propose chaque semaine. Un vrai régal. Les deux programmes affichent désormais le même bilan en conférence, 6 victoires pour 2 défaites.

Que serait un samedi sans upset. Préparez-vous, sur la soirée, il y en a eu.

Om commence par la conférence AAC, avec un choc entre premiers entre #23 Wichita State et Tulsa. Et oui, ce sont ces derniers qui s’imposent, sur un buzzer beater à trois points ! Encore une fois, la jeunesse de WSU s’est fait ressentir, alternant le très bon et le moins bon à plusieurs reprises dans ce match… Frustrant pour les fans (comme moi). De plus, le rival sur le papier, #21 Houston, lâche un match en route ! En effet, Cincinnati s’impose avec un buzzer loupé cette fois-ci par les Cougars (64-62). Tulsa, Cincinnati et Houston affichent donc le même bilan, une victoire d’avance sur Cincinnati et 2 sur le duo Wichita State et Memphis. Pour rappel, Wichita State affronte Cincinnati puis Houston sur ces deux prochaines rencontres…

Qui dit chaos, dit Pac-12 ! La conférence ne déçoit jamais avec son leader, #11 Oregon, qui s’incline chez une très belle équipe de Stanford (70-60), avec un Oscar Da Silva en double-double (27 points, 15 rebonds).

Direction la Big Ten maintenant, avec Michigan qui nous fait… Du Michigan, en commençant ses matchs de conférence en février. Victoire à domicile contre #25 Rutgers (69-63), qui fait un bien fou au programme, qui affiche dorénavant un bilan de 4 victoires pour 6 défaites dans la conférence. Autre upset, plus attendu celui-là, avec Wisconsin qui s’impose sur le fil contre #14 Michigan State (64-63), avec un money time INCROYABLE et si CHAUD !! Le College Basketball qu’on adule, tout simplement.

Terminons par la plus belle conférence du pays, oui, la Big East. Trois upsets hier soir, et les trois cadors au tapis ! Tout d’abord, #8 Villanova qui s’incline contre Creighton (76-61) avec un premier acte bien loin des standards habituels du programme… Puis Xavier, ce programme toujours aussi énigmatique, qui va gagner à #10 Seton Hall (74-62), infligeant pas la même occasion la première défaite en conférence pour les Pirates… Et enfin, #16 Butler qui perd contre Providence (65-61)… Trois défaites, à domicile, qui relancent complètement la conférence. Cela nous promet un mois de février hallucinant dans cette merveilleuse Big East !

C’est avec ces scénarios assez fous que nous concluons cette semaine de compétition. Il va falloir s’y habituer, nous sommes en février maintenant, la dernière ligne droite avant mars et ses échéances.

Équipe top de la semaine : LSU Tigers (17 victoires – 4 défaites).

Récemment propulsé dans le top 25 avec son excellente saison, les Tigers sont actuellement les seuls leaders dans la SEC, avec un bilan parfait de 8 victoires pour aucune défaite, soit deux matchs d’avance sur le duo Auburn et Kentucky.

Pourtant, rien ne prévoyait un si bel exercice des Tigers. Le programme a perdu gros pendant l’intersaison, mais certains cadres, qui étaient plus en retrait, ont pris leurs responsabilités cette saison.

LSU maintenant, c’est un collectif bien huilé, avec un Skylar Mays en tête d’affiche, lui l’Homme à tout faire (15.9 points, 4.8 rebonds et 3.3 passes de moyenne). Il y a aussi l’émergence du jeune duo d’intérieur, en la personne d’Emmett Williams (Sophomore 14 points et 6.9 rebonds de moyenne) et Trendon Watford (Freshman, 13.4 points et 7.2 rebonds), et voir ce dernier aussi à l’aise en College Basketball, dès sa première saison, est assez incroyable (et surprenant).

Alors oui, LSU a eu un calendrier assez abordable dans la SEC, avec seulement un match contre Florida, mais Auburn arrive le 8 février, tout comme Kentucky le 19. C’est à ce moment-là qu’on verra si le programme possède l’étoffe d’un patron de conférence.

Équipe flop de la semaine : les « cadors » de la Big East

Samedi noir pour les patrons de la Big East, avec trois défaites à domicile.

Au début de saison, une lutte à trois était prévue, entre Villanova (le grand favori), Seton Hall (son plus grand rival) et Butler (qui est toujours difficile de prendre un match là-bas),avec une multitude d’outsiders. Nous sommes début février et Seton Hall est seul leader, avec 8 victoires au compteur, suivi de Nova avec 7… Et le duo Marquette / Creighton avec 6.

Butler déçoit beaucoup sur les matchs de conférence, avec un bilan à peine positif (5v-4d), soit le même bilan que Providence. Ce samedi a prouvé que Creighton mais aussi Marquette sont plus que des simples outsiders. La Big East est connue pour être une conférence homogène au niveau du talent et le prouve une nouvelle fois. Une équipe comme Xavier, qui n’a que 3 victoires dans la conférence, est capable de battre n’importe qui (comme de perdre contre n’importe qui, c’est l’ADN du programme).

Ce samedi fut une piqûre de rappel pour les cadors : la Big East est un marathon et personne n’est à l’abri de rien… Il peut y avoir des grosses surprises durant ce mois de février (avec des confrontations directes dès la semaine prochaine), on surveillera de près.

Équipe surprise de la semaine : Michigan Wolverines (13 victoires – 8 défaites).

Chaque année, quand arrivent février et mars, on voit le programme de Michigan qui émerge. Bien souvent, à ce stade de la compétition, Michigan n’est pas au mieux. La preuve sur cet exercice, avec un bilan de 4 victoires pour 6 défaites dans la Big Ten, 4 victoires de retard sur le leader Illinois.

Mais voilà, après un début de saison hype, le programme a connu une panne sèche, notamment sur le mois de janvier, avec 5 défaites en 6 matchs. Cela va un peu mieux avec une victoire à Nebraska et surtout cette victoire à domicile contre #25 Rutgers, qui remet Michigan sur le devant de la scène universitaire.

Ceci est un rappel à l’ordre : plus on approche du tournoi de conférence, plus Michigan sera dangereux. Affaire à suivre !

Rencontres de la semaines pour le top 25 (en gras les possibles upsets).

Lundi : #5 Florida State vs North Carolina / #1 Baylor vs Kansas State / #3 Kansas vs Texas.

Mardi : #9 Duke vs Boston College / #25 Rutgers vs #15 Maryland / #17 Auburn vs Arkansas / #14 Michigan State vs #24 Penn State / #13 Kentucky vs Mississippi State.

Mercredi : #8 Villanova vs #16 Butler / #12 West Virginia vs Iowa State / #18 Iowa vs Purdue / #10 Seton Hall vs Georgetown / #6 Louisville vs Wake Forest #22 LSU vs Vanderbilt.

Jeudi : #23 Wichita State vs Cincinnati / #20 Colorado vs California / #21 Houston vs Tulane / #2 Gonzaga vs Loyola Marymount.

Vendredi : #15 Maryland vs #19 Illinois.

Samedi : #3 Kansas vs TCU / #5 Florida State vs Miami / #14 Michigan State vs Michigan / #17 Auburn vs #22 LSU / #13 Kentucky vs Tennessee / #7 Dayton vs Saint Louis / #12 West Virginia vs Oklahoma / #8 Villanova vs #10 Seton Hall / #6 Louisville vs Virginia / #24 Penn State vs Minnesota / #1 Baylor vs Oklahoma State / #9 Duke vs North Carolina / #18Iowa vs Nebraska / #20 Colorado vs Stanford / #4 San Diego State vs Air Force / #2 Gonzaga vs Saint Mary’s / #11 Oregon vs Oregon State.

