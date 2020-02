Marcus Morris parti pour rester et re-signer ?

A l’approche de la deadline, le meilleur atout des New York Knicks pour un éventuel trade se nomme Marcus Morris. L’ailier est une des rares satisfactions pour la franchise cette saison et le fait qu’il soit en fin de contrat fait de lui un joueur visé par beaucoup d’équipes playoffables pour un renfort. Mais plus les jours passent et plus son départ semble improbable.

Il y a 15 jours le NY Post rapportait qu’un transfert était de moins en moins probable puisque pas mal de personnes du front office souhaiteraient le conserver. C’est ce que confirme aujourd’hui SNY.TV qui rapporte qu’au moins une équipe aurait contacté les Knicks à son sujet et aurait eu le sentiment que les deux camps partiraient plutôt sur un mariage longue durée et donc une re-signature cet été.

Pas surprenant puisque les Knicks sont très contents de ce qu’apporte l’ailier sur et en dehors du terrain, et l’intéressé n’a lui pas caché sa volonté de ne pas être transféré. Il est en plus à noter qu’il est originaire de Philadelphie et est donc proche de sa famille.

A moins d’une énorme offre, il est fort possible que Morris reste et cela pourrait déboucher sur une re-sginature.

Depuis le début de saison, il tourne à 19.4 points à 44% dont 33.8% à 3-pts, 5.5 rebonds et 1.4 passe en 42 rencontres.