Bradley Beal : « Je ne veux pas manquer de respect à ceux qui ont été sélectionnés »

Malgré ses 28,8 points, 4,5 rebonds et 6,4 passes décisives, Bradley Beal n’a pas été sélectionné au All-Star Game. Et s’il a réagit avec virulence à l’annonce de la nouvelle, il a fini par se dire que ce n’était pas si grave et a tourné la page. Il ne ressent pas non plus le besoin de prouver qu’il aurait mérité faire partie de la fête.

« Je n’étais pas spécialement impatient de jouer contre Kyrie, parce qu’il n’a pas été sélectionné non plus. Il ressent probablement la même chose que moi, d’où ses 54 points. Tout le monde a mis un paquet de points ces derniers temps, donc… La chose que je ne veux pas faire, c’est manquer de respect à ceux qui ont été sélectionnés. Ils le méritent tous. C’est derrière moi. C’est comme ça de toute façon. Être au All-Star Game ça ne me construit pas ou ne me brise pas. Ça ne me définit pas en tant que joueur. Ne pas y aller ne va pas non plus changer ma motivation. Je ne vais pas laisser d’autres personnes influer ma manière de jouer ou mon mental, mon état d’esprit. » Bradley Beal.

À l’annonce de sa non-sélection, l’ancien pivot des Lakers Shaquille O’Neal avait pris sa défense, expliquant qu’il aurait dû être All-Star. Et ça a touché l’arrière.

« J’ai apprécié qu’il me soutienne. Au final, je ne vais pas rester assis dans mes pensées en me disant que je devrais y être. Tous les joueurs viennent me voir à la fin des matchs et me disent que je suis un All-Star, pareil pour les coachs. Ce n’est pas comme si j’étais la personne qui méritait le moins sur les dernières années. J’aurais juste préféré avoir le même état d’esprit il y a trois ou quatre ans quand je n’ai pas été pris et qu’on a terminé à la quatrième place. » Bradley Beal.

Le joueur de 26 ans est plutôt concentré sur une éventuelle participation des siens en playoffs. Les Wizards ne sont pas si loin que ça de la postseason, puisqu’avec leur bilan de 17 victoires pour 31 défaites, ils n’ont que 3,5 matchs de retard sur le Magic, huitième.

Bradley Beal on mentioning a playoff push and if he’s been paying attention to the standings: “I sure have. I wouldn’t have said it if I wasn’t.”

Asked if he likes the team’s chances, he said, “I love our chances.”

Wizards are three back in the loss column of No. 8.

— Fred Katz (@FredKatz) February 2, 2020