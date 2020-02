Ca a chambré sec entre Marcus Smart et Al Horford : « Lui et moi, on se connaît depuis longtemps »

Al Horford a affronté son ancienne équipe des Boston Celtics cette nuit, et tout ne s’est pas passé pour le mieux pour lui, puisqu’il est reparti avec la défaite, et a également été postérisé assez violemment par Jayson Tatum pendant la rencontre. Mais l’ailier ne s’est pourtant pas enflammé et n’en a pas rajouté.

Beaucoup de respect de la part de Jayson Tatum pour son aîné donc. Comme Marcus Smart même si ce dernier ne se gêne pas pour trashtalker, lui.

En fin de rencontre, alors que le match était déjà plus ou moins plié, Smart a rendu la pareille à son ancien coéquipier. Après lui avoir marqué un tir sur la tronche, il lui a également signifié qu’il était trop petit pour défendre sur lui.

“Everyone was telling me he gave me the little baby pose … I told him, ‘I’m going to remember that.’ So when I scored that last shot… I gave him a little taste of his own medicine.”

Au final, rien de bien méchant puisque les deux hommes s’apprécient énormément.

Tatum on his dunk: “I just felt like I had to try to dunk it. I felt like if I tried to lay it up he was going to block it, so either dunk it or get fouled.”

Did he trash talk Al? "Nah. That’s my guy. I ain’t gonna say nothing to Al, keep it moving. Somebody else, I would have."

