Joel Embiid éteint, Philly piétine; Tobias Harris : « Ca fait probablement depuis 10 matchs que je m’inquiète de notre classement »

Les Sixers sont dans le dur depuis quelques rencontres, et cela s’est particulièrement vu cette nuit. Les hommes de Brett Brown n’ont jamais réussi à lutter contre les Celtics et ont pris une rouste (116 à 95). Joel Embiid a été particulièrement en dedans, avec 11 points à 1/11 aux tirs, 5 rebonds et 4 pertes de balle.

« Il faut donner du crédit au jeu de Boston, ils lui sont rentrés dedans. Ils se jetaient sur lui quand il dribblait, ils en profitaient pour mettre plein de joueurs sur lui à ce moment-là, et on n’a pas bien commencé le match avec lui. » Brett Brown.

Ce genre de performances du pivot face aux Celtics, c’est tout nouveau puisque les Sixers ont remporté leurs trois premières rencontres face aux Celtics cette saison et Embiid a toujours été très bon contre les hommes de Brad Stevens. Mais pas cette nuit. Il a rentré son premier tir avant de tout louper, gêné par la défense de Daniel Theis et Grant Williams.

« Je pense que c’était juste compliqué pour lui de se mettre dans le rythme et de lancer son match. On doit trouver un moyen de lui donner des paniers faciles, de lui faire faire des actions qui vont créer un momentum. On sait que quand il est en forme, il a un énorme impact et il fait de nous une meilleure équipe. Ça lui permet d’élever son niveau de jeu à une hauteur incroyable. » Tobias Harris.

Des matchs compliqués attendent les Sixers, pas à l’aise loin de leurs bases (9 victoires et 17 défaites) avec des déplacements à Miami et Milwaukee. Et les joueurs des Sixers commencent à s’inquiéter de leur classement.

« Je regarde le classement, évidemment. Nous sommes au courant. On n’est pas où on veut être, mais on regarde le classement. Nous n’avons pas pu remporter le match ce soir, on va avoir une rencontre très difficile contre Miami. Toute notre concentration doit être là-dessus. Tout commence par le match à Miami. » Al Horford. « À quel point je suis inquiet ? En tout cas, ça fait probablement depuis dix matchs que je m’inquiète de notre classement. » Tobias Harris.

Pour le moment, les Sixers sont sixièmes avec un bilan de 31 victoires et 19 défaites. Ils vont donc devoir réussir un gros run s’ils ne veulent pas avoir un premier tour compliqué au moment de commencer les playoffs. Mais le premier sujet d’inquiétudes pour Brett Brown, c’est avant tout de bien jouer au basket.

« Je fais vraiment attention à notre classement. Mais c’est quoi le plus important : regarder où on est classé et étudier tout ça ou alors avoir l’impression que l’on joue bien au basket, penser qu’il y a de la cohérence dans ce qu’on fait en attaque et en défense. Quand je me sens bien à ce niveau-là, et là ce n’est pas le cas… Des fois, je me sens bien, mais pas en ce moment. Nous ne sommes pas équipés pour aller en playoffs de la manière qu’on veut. Je pense à ça plus qu’à notre classement. » Brett Brown.

