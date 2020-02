Kawhi Leonard en démonstration face aux Timberwolves, Doc Rivers : « Il est aussi bon que n’importe qui dans la ligue »

Hier soir, les Clippers accueillaient les Timberwolves, pour ce qui était le premier match sans hommage ni violation des 24 secondes pour Kobe Bryant. Une manière de revenir à la normale pour les acteurs du jeu, comme le concèdent Doc Rivers et Kawhi Leonard.

« Nous avions juste besoin d’une victoire et de revenir à la normale, autant que nous le pouvions. » Doc Rivers « Quand il y a une vidéo hommage ou que vous voyez son visage, toutes les émotions reviennent. Qu’on ne l’ait pas fait aujourd’hui a en quelques sortes rendu le match plus facile à jouer. » Kawhi Leonard

Du côté du parquet, les Clippers ont réussi à maîtriser les débats, emmenés par Kawhi Leonard auteur de 31 points en 23 minutes. On peut aussi noter l’apport important de Paul George et ses 21 points en 25 minutes, qui se sent de mieux en mieux.

« C’était génial de revenir avec les gars, d’être au maximum. Il s’agit juste de construire pour ce qui nous attend en fin d’année. Je me sens bien, et mon épaule aussi. Je n’ai aucune appréhension à aller au contact. » Paul George

Auteur de son côté de son 9e match de suite à plus de 30 points, The Klaw a impressionné son coach.

« Il joue aussi bien que n’importe qui dans la ligue. Ce n’est pas juste en attaque, il réalise la même chose en défense et à la passe. C’est fait dans le rythme, rien n’est jamais forcé. C’est un bon signe. » Doc Rivers

