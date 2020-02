Les Knicks seraient à la recherche d’un meneur de jeu : Dennis Schröder dans le viseur ?

Les New York Knicks, encore très décevants cette saison, pourraient être actifs d’ici la deadline et selon le NY Daily News, il y a un poste qu’ils aimeraient en priorité renforcer, ce serait celui de meneur de jeu.

Toujours selon le NY Daily News, ils auraient un œil sur Dennis Schröder, très séduits par l’Allemand du Thunder, auteur d’une belle saison en sortie de banc. OKC gagne et il est heureux mais il y a embouteillage à l’arrière avec Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander et il aimerait bien une place dans un 5 majeur. S’il n’y a aucune info à ce sujet, OKC pourrait pourquoi pas lui chercher un point de chute pour continuer d’amasser de jeunes atouts. Les Knicks en ont, mais lesquels seraient-ils prêts à sacrifier pour Schröder ? Difficile à dire.

A noter que Dennis Smith Jr. espérerait être transféré et les Wolves auraient été sur le dossier avant d’échanger Jeff Teague.