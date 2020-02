Pour cause de Super Bowl, petite soirée NBA, et tout commencera très tôt dès 18h30. Un programme intéressant avec notamment Rockets – Pelicans, mais aussi Bucks – Suns et Pistons – Nuggets.

18h30 : Detroit Pistons – Denver Nuggets

20h00 : Milwaukee Bucks – Phoenix Suns en direct sur beIN Max 4

20h00 : Houston Rockets – New Orleans Pelicans en direct sur beIN Max 1

21h00 : Toronto Raptors – Chicago Bulls