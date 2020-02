Les Knicks tapent les Pacers à Indianapolis !

Rare éclaircie dans la saison des Knicks. Les New Yorkais obtiennent une belle victoire à l’extérieur à Indianapolis en dominant les Pacers 92-85 dans un match où ils ont été devant quasiment de bout en bout. C’est seulement leur 14ème victoire de la saison en 50 sorties alors que les Pacers s’inclinent pour la 6ème fois chez eux pour 31 succès et 18 rebonds

L’homme du match c’est Marcus Morris, auteur de 28 points à 10/21 dont 3-7 à 3-pts et 6 rebonds dont 12 points en dernier acte. Il a été épaulé par les 16 points à 5/14 et 18 rebonds de Julius Randle, et les 10 points et 7 rebonds de Taj Gibson. Dans un match où les deux attaques ont eu du mal les Knicks compensent avec 14 rebonds offensifs contre seulement 4 aux Pacers. En plus de shooter à seulement 42.1% aux tirs dont un 8/24 de loin, Indiana est limité à un 13/21 sur la ligne des lancers. Domantas Sabonis a surnagé avec 25 points à 10/15 et 8 rebonds alors que Malcolm Brogdon signe 8 points à 4/13, 7 rebonds et 12 passes et Victor Oladipo 7 points à un horrible 2/14.

En premier quart les Knicks ont pris les commandes avec un 9-0 pour mener 24-11 après 12 minutes très très difficiles pour les locaux. Cela ne s’est pas arrenté pour ces derniers, qui ont pris un 9-2 dans le second et se sont retrouvés derrière au score 33-16. Ils se sont accrochés et ont fini par mettre dedans. Ils ont grappillé un peu de leur retard pour revenir à 11 unités à la pause. On attendait le réveil des joueurs de Nate McMillan au retour des vestiaires et cela s’est passé comme attendu. Ils ont planté 32 points en 3èe acte pour fondre sur le Knicks puisque le 3-pts de Justin Holiday et le panier de Brogdon ont mis Indiana à une unité à l’entame des 12 dernières minutes. Turner a ouvert le dernier quart avec un shoot à 3-pts pour prendre la tête 74-72, mais New york a répondu par 3 paniers de suite. Sabonis a bien égalisé à 80-80 mais les Knicks ont encore une fois trouvé des ressources avec un 8-0 fatal conclu par Morris.