Avec un Jaylen Brown en mode All-Star, les Celtics donnent une leçon aux Sixers

Le choc à l’Est entre les Celtics et les Sixers a tourné à la démonstration des verts devant leur public. Boston l’emporte avec la manière 116-95 et porte son bilan à 33-15 alors que les Sixers continuent de piétiner avec 31 succès pour 19 revers.

Privés de Kemba Walker, touché au genou, les C’s se sont appuyés sur leur collectif et un super Jaylen Brown, auteur de 32 points à 13/23 13/23 mais à 1/10 et 9 rebonds. Jayson Tatum ajoute 25 points à 7/19 dont 3/6 alors que Brad Wanaker a brillé en sortie de banc avec 15 points à 5/9 dont ses 2 premier dunks en carrière et Semi Ojeleye 11 points. Gordon Hayward signe lui un 1/11 et 9 rebonds. Les C’s shootent à 47.5% dont un 8/30 à 3-pts mais ils limitent Philly à 36.9% dont un 7/33 de loin. Joel Embiid est tenu à 11 points à 1/11 et 5 rebonds alors que Ben Simmons est encore le meilleur Sixer avec 23 oints à 9/14, 9 rebonds et 5 passes. Tobias Harris et Al Horford passent eux aussi à côté avec respectivement 10 points à 4/12 et 9 points à 4/11.

Il n’y a pas eu de match puisque les Celtics on très vite pris la mesure de leurs adversaires, en difficulté offensivement. Les locaux ont passé un 15-2 en début de rencontre pour se retrouver en tête 22-8 sous l’impulsion d’un Tatum déchaîné. Ils ont conclu le premier quart sur le score de 32-19. Philly a tenté de s’accrocher en second quart et a réussi à limiter un peu la casse grâce au trio Harris, Simmons et Korkmaz. Sur un dernier panier, l’Australien a mis les siens à 8 points à la pause. Mais au retour des vestiaires les Sixers ont sombré, limités à 6 points en 8’30. Résultat les Celtics se sont envolés sur un 20-6 pour prendre plus de 20 points d’avance et dérouler tranquillement jusqu’au buzzer.