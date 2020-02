Luke Walton : « Malheureusement pour nous, les Lakers étaient concentrés »

Pour leur deuxième rencontre depuis le décès de Kobe Bryant, la première à l’extérieur, les Lakers ont vu leurs adversaires, les Kings, honorer l’ancien Laker. Ce qui risque d’arriver de nombreuses fois d’ici la fin de la saison.

« Nous sommes prêts pour ça. On comprend, et on espère qu’il y aura ces hommages chaque soir, tout simplement parce qu’il a laissé un héritage. Nous sommes prêts pour ça en tant qu’équipe, en tant qu’organisation et on va continuer de traverser tout ça du mieux possible. On doit aller sur le terrain et jouer, avoir cette mentalité de gagnant, parce que c’est ce qu’il aurait voulu. » LeBron James.

Pourtant, Kobe n’est pas très aimé à Sacramento, après avoir réduit à néant les espoirs de titre des Kings en 2002 notamment. L’actuel coach de Sacramento et ancien coéquipier de Bryant, Luke Walton, peut en attester.

« J’ai entendu toutes les versions des histoires, et il n’y a pas beaucoup d’amour, mais je peux vous dire qu’il y a une tonne de respect. Tout le monde ici a beaucoup de fierté dans le fait d’avoir les Kings à Sacramento. Ils sont comme une famille, et ils sont blessés. Mais ils sont aussi compréhensifs et ils soutiennent autant qu’ils peuvent. » Luke Walton.

Pour ce qui est du match, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. Les Lakers ont mis les Kings la tête sous l’eau dès le début de la rencontre et ils n’ont jamais relâché la pression, menant 81 à 64 à la mi-temps et s’imposant 129 à 113. LeBron James en a profité pour réussir un triple double avec 15 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.

« Ce match, c’est celui qui nous permettra de nous remettre sur le bon chemin. Il faut aller sur le terrain et décrocher la victoire ! » Frank Vogel, le coach des Lakers, avant la rencontre.

Objectif atteint donc pour le coach qui a visiblement su trouver les mots pour motiver son équipe.

« C’est une très bonne équipe et ils étaient concentrés, malheureusement pour nous. Il faut leur donner du crédit, ils ont commencé le match sur les chapeaux de roue. » Luke Walton. « On voulait faire une performance aboutie, et c’est ce qu’on a réussi à faire. » LeBron James.

Via ESPN et Los Angeles Times.