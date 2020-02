Clint Capela : Boston serait également en discussions avec Houston

21h30 : selon Woj, les Boston Celtics auraient également engagé des discussions avec les Rockets pour un éventuel trade de Clint Capela. L’insider précise qu’Atlanta reste une destination possible pour le pivot. Houston serait en quête de 1ers tours de draft en plus d’un ailier et d’un autre pivot. Robert Covington et Andre Iguodala feraient partie de leurs cibles.

Boston possède 3 premiers tours de draft 2020.

Sources: The Atlanta Hawks remain a possible landing spot for Capela too. Rockets are pursuing first-round picks to flip into a deal for a wing player and another center. Robert Covington and Andre Iguodala are among several Houston targets. https://t.co/uWXqPqEx6T — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2020

16h30 : Selon The Athletic les Rockets auraient bien discuté avec les Hawks du Suisse, mais aussi avec les Sacramento Kings. Ces derniers pourraient échanger Dewayne Dedmon, qu’ils ont signé cet été et dont le rendement n’est pas satisfaisant. Houston aurait discuté de packages autour de Capela avec les deux équipes.

6h45 : Ces dernières semaines le nom de Clint Capela a circulé dans les rumeurs de transferts et ce n’est pas surprenant puisque selon Woj les Rockets discuteraient activement avec plusieurs franchises de la conférence Est de scénarios de trade autour du Suisse.

L’objectif des Texans serait de récupérer un extérieur et ils discuteraient de scénarios de trade du Suisse qui leur permettrait de récupérer des tours de draft qui serviraient au final à obtenir ce fameux extérieur.

Atlanta serait une des équipes avec qui ils discuteraient car ces derniers rechercheraient un pivot. Ils auraient également contacté le Thunder pour Steven Adams et les Pistons pour Andre Drummond.

Capela est le meilleur atout des Texans, dont l’objectif est de gagner maintenant. Ce dernier tourne cette saison à 13.9 points et 13.8 rebonds et touche 14.9 millions cette année et doit toucher ensuite 16, 17.1 et 18.2 millions de dollars.