Les Grizzlies un peu gourmands concernant Jae Crowder ?

Contacté par une « longue liste » d’équipes concernant Jae Crowder, les Grizzlies seraient prêts à laisser partir l’ailier de 29 ans et 1,98 m contre un 1er tour de draft selon ESPN, qui indique qu’un second tour de draft ou deux serait plus réaliste.

Cette saison, l’ex-Jazz joue 29.5 minutes par match pour 10.1 points, 6.2 rebonds et 2.8 passes par match. Son contrat (11.5 millions) touche à sa fin mais son 36.8% aux tirs et 29.7% à 3-points cette saison n’aide pas à faire monter sa valeur sur le marché. En cas de départ, l’équipe pourrait compter sur Josh Jackson et Kyle Anderson, l’actuel back-up de Crowder.

Memphis aurait par ailleurs toujours bien l’intention de se séparer d’Andre Iguodala via un trade et non un buy out.