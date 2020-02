Le Magic aurait discuté d’un trade d’Aaron Gordon

Il y a quelques jours The Ringer rapportait que les Wolves auraient appelé le Magic d’Orlando afin de se renseigner sur Aaron Gordon, mais sans qu’on sache s’il était vraiment disponible. Selon les dernières infos de Woj cela semble être le cas. En effet, le Magic aurait discuté de trades de l’ailier fort ces derniers temps.

Cependant Woj suppose que pour lâcher Gordon, vu que le Magic est en course pour les playoffs et sera privé des ailiers Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu, il faudra qu’une très grosse offre soit faite. Mais si une belle offre est proposée d’ici jeudi soir, le Magic sera sans doute ouvert à appuyer sur la gâchette.