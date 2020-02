James Harden : « Zion ? Une bête »; Un super small ball long à la détente mais encore victorieux pour Houston

4ème match en super small ball (aucun joueur du 5 ne dépasse le mètre 98) et 3ème victoire pour les Rockets de Mike D’Antoni, vainqueurs la nuit dernière des Pelicans, 117-109. Contrairement aux deux précédentes victoires dans cette configuration, où Houston avait encaissé 42 et 38 points dans le dernier quart-temps face au Jazz et aux Mavericks, l’équipe a cette fois dominé les 12 dernières minutes en mode cadenas sur le score de 25 à 16. James Harden, à 32.1% sur ses 3 matchs précédents, a retrouvé la mire avec 40 points à 12/24, 10 rebonds et 9 passes.

« Je peux rentrer et aller me coucher maintenant. Avant je ne dormais pas beaucoup. » Mike D’Antoni

Mais la plus grosse différence s’est faite au rebond face à New Orleans : dominés 63-43 sur le match, les Rockets ont complètement inversé la tendance dans le 4ème avec un avantage 21-12.

« On a réussi à faire des stops à la demande, c’est la clé dans le dernier quart. Tu défends aussi dur que tu peux dans les matchs serrés comme ça quand c’est le money time. Ça montre que tu es concentré et que tu fais attention aux détails. » Russell Westbrook

Après avoir compté 10 rebonds offensifs et inscrit 15 points sur seconde chance à la mi-temps, New Orleans, limité à 9/26 aux tirs dans le dernier quart, n’a marqué qu’un panier sur seconde chance en seconde mi-temps (sur 3 rebonds offensifs). L’équipe a aussi profiter du fait que les Pelicans ont très peu servi Zion Williamson (21 points mais 3 dans le 4ème) dans le dernier quart.

« Un monstre. Il va être très bon, il a un feeling pour le jeu, et il est évidemment très costaud, très explosif et athlétique. Ça va être un super joueur. » James Harden

Brandon Ingram, 28 points, a quant à lui été tenu à 0 point dans les 12 dernières minutes.

« Il faut faire l’effort collectivement. Quand un shoot part, rentre dans quelqu’un et va chercher le rebond. On est habitué à ce que Clint (Capela, touché au pied) soit là, mais quand on joue petit comme ça, on doit aller au contact et prendre les rebonds dans un effort collectif. » James Harden

« On savait qu’on allait devoir ‘box out’. On a bien défendu et on a profité de nos switchs. C’est quelque chose qu’on doit faire à chaque match. » P.J. Tucker