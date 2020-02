Les Spurs chercheraient preneurs pour DeMarre Carroll et Marco Belinellli

Selon Jabari Young (CNBC), les Spurs et l’agent de DeMarre Carroll, Mark Bartelstein, travailleraient actuellement en collaboration afin de trouver une nouvelle équipe à l’ailier signé pour 3 ans et 20 millions de dollars l’été dernier.

L’ailier de 33 ans n’a joué que 15 matchs cette saison (9 minutes de moyenne).

Young ajoute par ailleurs que l’équipe chercherait aussi preneur pour le shooteur Marco Belinelli, tout en précisant que les équipes ne se précipitaient pas pour l’Italien (15.3 minutes par match) en raison de ses lacunes défensives. Un départ de Rudy Gay serait également possible pour l’équipe qui aurait très à cœur de se qualifier pour ses 23èmes playoffs d’affilée.

And #NBA trade deadline is this week.#Spurs working with DeMarre Carroll to find a new spot, while teams are intrigued by Rudy but word is, SA wants that 23rd consecutive playoff spot which would set a record so could kept squad intact #SportsBiz 👇🏿 https://t.co/PzG7kN2ES2

