Pat Connaughton au Slam Dunk Contest

On connait un participant de plus au Slam Dunk Contest, il s’agit de l’arrière bondissant des Bucks Pat Connaugthon selon Shams. S’il n’alimente pas vraiment les Tops 10, le joueur des Bucks a la particularité de posséder une des plus grosses détentes en NBA puisqu’elle avait été mesurée à environ 1.12 mètre lors de la draft combine.

Il rejoint Aaron Gordon, Dwight Howard et Derrick Jones Jr.. A voir si d’autres les rejoindront.

This is Pat Connaughton, for all you casual fans out there in the replies. pic.twitter.com/v32DkEjrcs

