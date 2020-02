Dillon Brooks sur Andre Iguodala : « Hâte qu’on trouve un moyen de le trader pour qu’on puisse le jouer et lui montrer »

La trade deadline arrive et Andre Iguodala n’a toujours pas quitté Memphis. Chez les Grizzlies, on voit aussi passer les rumeurs et certains sont pressés de voir leur « coéquipier » quitter officiellement le roster.

Sur Twitter, Ja Morant et De’Anthony Melton, visiblement en accord avec Brooks, ont repris son tweet en l’accompagnant chacun d’un emoji :

Dans la dernière année de son contrat (17.2 millions de dollars), Iguodala avait été transféré dans le Tennessee par les Warriors (qui avaient besoin de place pour accueillir D’Angelo Russell) mais avait trouvé un accord avec la franchise pour ne pas jouer et arranger un départ. Depuis néanmoins, Memphis (25 victoires, 25 défaites) s’est révélé comme étant une des surprises de la saison, avec une 8ème place à l’Ouest alors que le All-Star break approche à grands pas.

Selon David Aldridge (The Athletic), Iguodala serait prêt à ne pas jouer du tout de la saison si Memphis n’arrivait pas à mettre en place un transfert d’ici jeudi.

Iguodala and Memphis mutually agreed he would not report to the Grizzlies while the team tried to find a trade partner. The 36-year-old has yet to play after being traded by Golden State to the Grizzlies last summer.

(2/2)

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 4, 2020