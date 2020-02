« J’avais l’impression d’être Luka sur le terrain »; Jimmy Butler signe son record en saison face aux Sixers

Auteur de son meilleur match en saison avec 38 points à 14/20 dont 2/2 à 3-pts, 7 rebonds et 3 interceptions en 29 minutes dans la victoire du Heat 137 à 106 sur Philadelphie, Jimmy Butler a expliqué s’être senti… comme Luka Doncic sur le terrain.

Miami, à 56.5% de réussite, a limité les 76ers à 43.6% aux tirs.

« C’est comme ça que Spo veut que nous défendions. On a fait du super boulot en attaque comme en défense, on était hyper concentrés et prêts à jouer. Mais dans ce groupe, tout ce qui nous intéresse c’est gagner. Maintenant on doit être une meilleure équipe à l’extérieur. Si tu dis que tu veux gagner un titre, aller loin en playoffs, tu dois gagner 7, 8 matchs à l’extérieur. On doit prendre cette habitude maintenant. » Jimmy Butler

Jimmy after dropping 38 in three quarters against the Sixers: "I felt like Luka out there" 😂 pic.twitter.com/zE69OSABRR

