Joueurs du mois : 1ère en 2 ans pour LeBron James !

La NBA vient de dévoiler les joueurs du mois : il s’agit de LeBron James (Los Angeles Lakers), qui succède à James Harden, à l’Ouest et de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), déjà joueur du mois de décembre, à l’Est.

James n’avait pas été élu joueur du mois depuis mars 2018 ! Il devient par ailleurs le premier Laker récompensé depuis Kobe Bryant en 2013… Sur le mois il a tourné à 25.8 points, 8.1 rebonds, 10.4 passes et 1.4 interception pour 9 victoires et 4 défaites. C’est la 39ème fois qu’il est le joueur du mois.

Quant à Giannis il a permis aux Bucks de remporter 10 de leurs 12 matchs avec lui en affichant 29.2 points, 13.4 rebonds et 5.7 passes. C’est son 8ème titre de joueur du mois.

The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM

East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @KingJames (@Lakers) pic.twitter.com/8RQQNtbhS9

— NBA (@NBA) February 4, 2020