Le Heat serait également sur le dossier Andre Iguodala; L’ailier prêt à ne pas jouer de la saison ?

Depuis son transfert à Memphis, Andre Iguodala est sur la liste des transferts et les Grizzlies refusent catégoriquement de négocier un buyout, persuadés qu’ils vont trouver preneur, notamment car selon un de leurs dirigeants ils ont eu des offres. Il se murmure qu’ils aimeraient récupérer un premier tour de draft en échange.

Pas mal d’équipes seraient sur le coup, Lakers, Clippers, Sixers, Mavericks, ou encore Rockets, mais la plupart attendraient un buyout. Les Mavs étaient jusque là ceux qui semblaient le plus susceptibles de monter un trade mais Shams rapporte qu’il faut désormais compter aussi le Heat sur le dossier. Ces derniers aimeraient se renforcer pour la fin de saison et seraient en discussion avec les dirigeants du Tennessee. Rie ne serait imminent pour le moment mais Miami est une destination possible via un trade.

Autre information intéressante rapportée par Shams, l’ancien MVP des finales seraient prêts à ne pas jouer de la saison s’il venait à être envoyé dans une équipe où il ne souhaiterait pas jouer, ce qui pourrait lui permettre d’orienter en quelque sorte le choix des Grizzlies