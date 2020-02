Les Clippers seraient intéressés par Andre Drummond

Alors qu’il y a quelques semaines un transfert d’Andre Drummond semblait inévitable, désormais le marché pour le pivot des Pistons serait au point mort et difficile de dire s’il sera finalement transféré.

Pas mal d’équipes ont fait part de leur intérêt mais rien ne s’est matérialisé, que ce soit avec Altanta, Boston ou encore New York. A quelques heures de la deadline le Detroit News rapporte que les Los Angeles Clippers auraient fait part de leur intérêt pour l’intérieur du Michigan. Ils ont un manque au poste de pivot et Drummond serait donc une option qu’il étudie.

Toutefois il manque de jeunes atouts après avoir lâché beaucoup de tours de draft pour récupérer Paul George et c’est ce que souhaite Detroit en priorité. Leurs monnaies d’échange se nomment Moe Harkless, JaMychal Green et Ivica Zubac, peu probable que cela suffise.

#Clippers reportedly have shown interested in #Pistons Andre Drummond, looking to bolster the center position in potential playoff matchup with #Jazz or #Nuggets.@WindhorstESPN mentioned Moe Harkless, JaMychal Green and Ivica Zubac as possible options.

