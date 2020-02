Andre Iguodala : « Ça n’a jamais été : ‘Je ne veux pas être ici’ »

Gentiment clashé par ses « coéquipiers » Dillon Brooks et (indirectement) Ja Morant, Andre Iguodala a voulu mettre un peu plus au clair sa situation. Celle d’un joueur de 36 ans, triple champion NBA, transféré par les Warriors pour faire de la place à D’Angelo Russell en juillet dernier, payé 17.1 millions de dollars cette saison et qui s’est mis d’accord avec Memphis pour ne pas jouer avant de trouver un transfert qui lui permettrait de rejoindre une équipe capable de jouer le titre.

« Ça n’a jamais été : ‘Je ne veux pas être ici’. C’est : ‘Discutons de l’avenir, comment puis-je être une valeur pour vous, et comment pouvez-vous être une valeur pour moi ? Puis ensuite comment peut-on faire en sorte de mettre ça en place ?’. » Andre Iguodala

Là où on lui reproche de refuser de jouer pour une équipe « faible » – qui prouve pourtant cette année qu’elle est capable de se démener pour viser une des 8 places qualificatives pour les playoffs – lui voit les choses différemment.

« Quand un athlète prend le contrôle de son business, c’est vu différemment que lorsque que c’est un soi-disant businessman qui gère son business. Quand un businessman dit : ‘Je veux prendre cette décision, parce que c’est ce que j’essaie de faire’, la réponse est : ‘Oh, c’est une transaction business très intelligente’. Mais quand un athlète dit : ‘C’est ce que je préfère faire’, la réaction est différente. » Andre Iguodala

via ESPN