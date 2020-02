Avec un LeBron James en feu, les Lakers corrigent les Spurs

Large victoire des Lakers au Staples Center face à des Spurs en back-to-back. La bande de LeBron l’emporte sur le score de 129-102 pour porter son bilan à 38-11 alors que les Spurs ne cessent de perdre du terrain dans la course aux playoffs avec 22 victoires et 28 défaites.

LeBron James est l’homme du match avec notamment un gros coup de chaud en 4ème quart puisqu’il a enchaîné 5 tirs à 3-pts en 3 minutes. Il termine avec 36 points à 12/20 dont 6/9 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes, bien aidé par Anthony Davis (18 points à 8/12 et 5 rebonds). Les Californiens shootent à 59% dont un excelle 11/26 à 3-pts. En face les Spurs ont été moins en réussite avec 44.4% aux tirs dont un 13/27 à 3-pts et leurs 5 petits ballons perdus n’ont pas suffi. DeMar DeRozan a été trop seul avec 28 points à 12/21, 9 rebonds et 7 passes puisque LaMarcus Aldridge signe seulement 7 points à 3/10 et 3 rebonds.

Après un premier quart qui manquait de rythme et où les deux équipes se sont neutralisées avec seulement 40 points inscrits (21-19), les Lakers ont pris les commandes en profitant d’une disette de plus de 6 minutes des Spurs. Ils ont bien démarré le second quart grâce à LeBron et Dwight Howard pour mener 28-20. Les deux équipes ont trouvé enfin de l’adresse et les LAkers ont répondu à chaque tentative de run des Spurs pour faire la course en tête avec LeBron James à la baguette. À la pause les Californiens menaient logiquement 51-41 malgré un tir au buzzer de DeMar DeRozan. Les Lakers ont pris définitivement le contrôle de ce match et ont imposé leur domination en trouvant sans cesse des solutions face à la défense des Spurs. L’écart est ainsi passé à 18 unités, mais DeRozan a maintenu un petit espoir pour les Texans, menés 87-74 à l’entame des 12 dernières minutes. LeBron a mis fin aux espoirs des Spurs en plantant 5 tirs à 3-pts en 3 minutes, game over !