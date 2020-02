Les Nuggets calment Damian Lillard et les Blazers avec une belle rouste

En feu récemment, Damian Lillard s’est refroidi cette nuit dans les Rocheuses. Les Nuggets ont écrabouillé les Blazers sur le score de 127 à 99. Denver porte son bilan à 35-16 alors que Portland lâche du terrain sur la 8ème place avec 23 victoires et 28 revers.

Lillard est limité à 21 points à 8/23 dont 1/6 à 3-pts et 9 passes et aucun autre Blazer n’a pu prendre le relais, CJ McCollum n’étant pas non plus en grande réussite avec 20 points à 8/18. Les Nuggets ont livré une superbe prestation pour rattraper leur faux pas face aux Pistons ce dimanche. Cette fois ils ont conservé leur avance et pas moins de 4 joueurs scorent entre 16 et 29 points. Nikola Jokic compile 29 points à 11/17 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 3 contres. Jamal Murray ajoute 20 points à 6/9 dont 3/6 à 3-pts tandis que Jerami Grant (17 points à 6/11 dont 3/5 à 3-pts) et Will Barton (16 points à 4/4 de loin) ont été en réussite même si Grant est sorti, blessé à la cheville. Denver shoote à 51.1% dont un 17/34 à 3-pts alors que Portland ne rentre que 39.6% de ses tentatives dont un mauvais 9/31 de loin.

Après 9 minutes équilibrées, les Blazers ont sombré avec 15 dernières minutes catastrophiques en première mi-temps. Ils ont marqué 11 points en 13 minutes et ont encaissé un terrible 38-11. Ils n’ont marqué que 10 points en second quart et à la pause les Nuggets menaient 64-38. Cela ne s’est pas arrangé en seconde mi-temps pour les Blazers qui ont vu leur retard passer au-delà des 30 points.