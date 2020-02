Denver met fin à la série des Blazers, CJ McCollum : « Ça faisait un moment qu’on n’avait pas fait un match pareil »

Coup d’arrêt hier pour les Blazers après une lourde défaite sur le parquet des Nuggets, 127-99. Après quatre victoires consécutives contre Indiana, Houston, Lakers et Jazz, Portland a subi la loi de Denver au Pepsi Center. Les coéquipiers de Damian Lillard ont surtout pris l’eau dans le deuxième quart temps, inscrivant seulement 10 points sur la période.

« Le deuxième quart temps a été très compliqué offensivement. Défensivement, nous avons aussi fait beaucoup d’erreurs avec un manque de communication sur les switchs et les coupes, et ils en ont profité. » Terry Stotts

Les Blazers n’ont pas non plus profité d’un Damian Lillard en état de grâce comme ce fût le cas sur les deux dernières semaines. Lui le double player of the week qui tournait à près de 49 points, 10 passes et 7 rebonds sur les six derniers matchs n’a pas réussi à faire vaciller les Nuggets. Il a fini la rencontre à 21 points à 8/23 aux tirs.

« Ils ont défendu sur moi comme je m’y attendais. Les grands étaient en place, rendant les choses plus difficiles pour moi. Je n’avais pas beaucoup d’espace pour mes tirs, mais j’aurais dû en mettre certains. Ils ont joué très physiques, mais je pense qu’ils ont fait ce qu’ils avaient prévu. » Damian Lillard

Pour CJ McCollum, c’est un match à vite oublier.

« Ça faisait un moment qu’on n’avait pas eu un match comme celui là. Vous devez prendre le bon comme le moins bon, aller de l’avant, vous regrouper et être prêt pour San Antonio jeudi. » CJ McCollum

Avec cette défaite, les Blazers sont désormais à 2.5 matchs des playoffs, avant la réception importante des Spurs dans la course à la post season.

Via Oregon Live