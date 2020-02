Adam Silver monte au créneau pour défendre les nouveautés du All-Star Game NBA, soumises par Chris Paul

Avec de nouvelles règles censées améliorer la compétitivité du All-Star Game, Adam Silver est monté au créneau pour répondre aux vives critiques faites à l’encontre de cette innovation. Il faut tout d’abord rappeler que ce changement est survenu à la demande du président du syndicat des joueurs, Chris Paul. De plus, ces dernières années, le All-Star Game ressemblait plus à un show des Harlem Globe Trotters plutôt qu’à un réel affrontement comme on a pu connaître lors des batailles faisant rage entre Est et Ouest.

Ainsi, les quarts-temps seront indépendants avec des compteurs remis à zéro pour les deuxième et troisième quarts, puis enfin un cumul des points pour commencer le dernier quart-temps avec un score à atteindre pour remporter le match. Adam Silver est alors revenu sur cette nouveauté au micro de NBCSChicago expliquant tout d’abord que cela était prévu bien avant la terrible disparition de Kobe Bryant.

« La genèse de cette dernière modification vient directement de Chris Paul, qui m’a appelé l’été dernier et m’a dit : “Je suis un grand fan de The Basketball Tournament. Et connaissez-vous les fins ‘Elam’ ? Et j’ai dit que je connaissais. J’ai déjà regardé ça plusieurs fois. J’ai dit : ‘C’est fascinant pour moi. Je pense que dans certains cas, cela porte à confusion pour certains fans. Mais Chris a dit : ‘Je trouve ça formidable. Je pense que nous devrions envisager de changer le format’. J’ai dit : ‘Si c’est quelque chose de sérieux, pourquoi ne pas en parler aux autres membres de votre comité exécutif et aux autres joueurs dont vous respectez les opinions, et je parlerais à mes collègues du bureau de la ligue et aux membres de notre comité des compétitions. Et tout le monde nous a répondu que cela semblait vraiment intrigant. Essayons quelque chose de nouveau.’

Par rapport au concept de Nick Elam, un professeur d’université, il y a quelques changements. Comme ça se joue sur un match, il n’y a pas de points de victoire accordés à la fin de chaque quart-temps, et en hommage à Kobe Bryant, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps.