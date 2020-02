Kevon Looney de retour sur les parquets : « Je veux prouver ma valeur »

Kevon Looney revient petit à petit après avoir été handicapé par les blessures depuis le début de la saison. Alors qu’il n’a participé qu’à 12 matchs cette saison et 10 minutes de temps de jeu de moyenne, il raconte, dans une interview accordée à The Athletic, que cette période a été difficile à gérer.

« C’était vraiment frustrant. J’ai eu quelques blessures durant ma carrière, mais celle-ci a été la plus frustrante. Parce que je revenais tout juste de blessure et que je me suis blessé à nouveau. Ça tue votre confiance. C’était dur pour moi. Je ne savais pas combien de temps je serai absent et je n’avais pas de date de retour prévue. » Kevon Looney