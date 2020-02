Kyle Kuzma : « Kobe me disait toujours : ‘C’est plutôt quand ils ne parlent pas de toi que tu devrais t’inquiéter’ »

Cité dans des rumeurs de discussions entre les Lakers et les Kings puis les Lakers et les Knicks plus récemment, Kyle Kuzma ne se fait pas de bile. D’ailleurs, voir son nom apparaître dans les médias avant la deadline est même plutôt positif pour lui…

« Kobe me disait toujours : ‘C’est plutôt quand ils ne parlent pas de toi que tu devrais t’inquiéter’. Et on parle de moi un peu partout donc… »

Business is business, l’ailier l’a bien constaté cet été lorsque ses potes Ball, Ingram et Hart ont été envoyés à New Orleans.

« Ça n’a aucune importance pour moi, honnêtement. Tu ne peux pas le contrôler. Si je suis transféré, je suis transféré, ça n’a pas d’importance. Je vais continuer à jouer au basket. Je pratiquerai quand même le sport que j’aime et je serai quand même payé. » Kyle Kuzma

via Melissa Rohlin & Mark Medina