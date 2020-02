Lakers et Clippers en discussions avec les Knicks pour Marcus Morris ?

Selon Brad Turner du Los Angeles Times, Lakers et Clippers seraient en discussions pour Marcus Morris, des Knicks.

On sait New York intéressé par Kyle Kuzma, et le contrat de Danny Green serait nécessaire pour faire fonctionner un éventuel deal.

Les Clippers seraient de leur côté prêts à se séparer de Mo Harkless, mais les Knicks préféraient Landry Shamet.

