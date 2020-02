Miami chercherait toujours à se débarrasser de Dion Waiters et James Johnson

Il ne reste plus que très peu de temps avant la deadline signifiant la fin de toute ttransaction entre équipes NBA pour cette saison. Ainsi, beaucoup d’équipes sont sur le qui-vive afin de mettre en place des échanges pour renforcer leurs rangs ou au contraire se séparer de certains contrats. Pour Miami, on table clairement sur les deux options qui aimerait bien faire d’une pierre deux coups.

En effet, selon Marc Stein, Pat Riley s’activerait à trouver un point de chute à deux de ses joueurs. Dion Waiters et James Johnson ne sont que très peu utilisés par Erik Spoelstra et leurs gros contrats font tache dans le salary cap de l’équipe floridienne. D’un côté vous avez Dion Waiters qui n’a participé qu’à 3 matchs cette saison en raison de nombreuses suspensions est au point mort à Miami. Cette saison, il gagne 12 millions de dollars et dispose d’encore une année de contrat l’an prochain à hauteur de 12,6 millions de dollars.

Pour James Johnson, le constat est similaire, auparavant bien plus utilisé par Spoelstra, son rôle a régressé au fil des années si bien que cette saison, il n’a pris part qu’à 18 rencontres et joue très peu. On se souvient alors qu’il s’était fait viré du training camp cet été après être arrivé hors de forme et on peut penser que cela joue beaucoup dans sa situation actuelle. Contractuellement parlant, il touche plus de 15 millions de dollars cette année et dispose d’une player-option à 15,8 millions pour l’an prochain.

Autant dire que les deux salaires combinés des joueurs encombrent beaucoup le salary cap du Heat et d’autant plus pour des joueurs peu utilisés par Erik Spoelstra. Il est donc logique que Pat Riley cherche à s’en débarrasser pour dégraisser sa masse salariale et pouvoir être agressif sur le marché cet été. Marc Stein explique même que le Heat souhaiterait s’attacher les services d’Andre Iguodala qui n’est pas en odeur de sainteté du côté de Memphis. En effet, l’ancien MVP des finales est dans une situation compliquée avec les Grizzlies. Échangé cet été après le ménage post-KD du côté des Warriors, Iggy n’a pas souhaité jouer avec Memphis jusqu’à qu’ils lui trouvent une porte de sortie. Le joueur a même récemment réaffirmé qu’il ne jouerait pas de la saison si Memphis ne trouvait pas le moyen de l’échanger.

Pat Riley et le Heat comptent bien s’immiscer dans les discussions afin de trouver un potentiel accord avec l’ailier. On sait que Memphis souhaite un premier tour de draft pour lâcher Iguodala. Miami trouvera peut-être un compromis d’ici la deadline tout en trouvant un autre point de chute à Waiters et Johnson, ce qui semble improbable pour ces deux derniers..