Les Knicks voudraient toujours D’Angelo Russell

Selon Shams Charania (The Athletic), les New York Knicks seraient toujours en quête d’un tranfert de D’Angelo Russell à Big Apple. Pour le moment néanmoins, les packages proposés (sans 1ers tours de draft ?) n’ont pas suffisamment répondu aux attentes de Golden State.

Hier on avait appris qu’avant son licenciement, Steve Mills (ex-président de la franchise) avait commencé à travailler le dossier en vue d’un éventuelle venue du All-Star 2019 via un transfert.

The New York Knicks continue to pursue Warriors' star D'Angelo Russell, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. So far, Knicks haven't offered packages that would close gap on Golden State's price point.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2020