Avant d’être viré, Steve Mills négociait un transfert de D’Angelo Russell à New York; Changement de plan pour Marcus Morris ?

Tout juste le licenciement de Steve Mills (ex-président des Knicks) annoncé, Woj ajoute que pas plus tard qu’hier, Mills était au téléphone en train de négocier des transferts pour les Knicks, dont l’un pour essayer de faire venir D’Angelo Russell à Big Apple.

Autre détail, Marcus Morris, jusque-là à l’abri des discussions, serait désormais disponible sur le marché, à la demande du propriétaire. L’ailier de 30 ans est le meilleur marqueur de l’équipe à l’heure actuelle avec 19.6 points par match.

Just yesterday, Steve Mills was on the phone trying to negotiate trades for the Knicks, including a pursuit for Golden State's D'Angelo Russell, league sources tell ESPN. Ownership pushed to change course on plans to forgo trade talks for Marcus Morris, too. He's available now.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2020